Греция закупает у Израиля высокоточные артиллерийские системы PULS

7 апреля 2026, 12:15

Минобороны Израиля и Греции подписали крупный контракт на поставки греческой армии высокоточных реактивных артиллерийских систем PULS израильского производства.

Сумма контракта, подписанного сегодня в Афинах, составляет ок. €650 млн (2,3 млрд шекелей). Сделка будет реализована в течение 4 лет с дальнейшей поддержкой и техобслуживанием на десятки лет.

В заявлении Минобороны Израиля отмечается, что это соглашение является частью стратегии «по расширению израильского оборонного экспорта как ключевого инструмента для укрепления потенциала израильской армии, продвижения политических целей и поддержки оборонной промышленности и экономики страны». Оно также включает в себя производство компонентов этой системы в Греции.Глава израильского Минобороны Кац, комментируя эту сделку, выразил уверенность, что она еще больше укрепит военно-стратегическое сотрудничество между Израилем и Грецией.Система PULS, разработанная израильской оборонной компанией Elbit, является многофункциональной системой вооружения для запуска ракет и снарядов на различные дальности (до 300 км).