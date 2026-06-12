12 июня 2026, 11:45

Мерц заявил, что Украина станет членом ЕС "в отдаленной перспективе"

Во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Фридрих Мерц защищал свое предложение об "ассоциированном членстве" в ЕС для Украины, сообщила DW.



Он считает, что это помогло бы быстро интегрировать Украину в политические сферы в ЕС: Украина смогла бы участвовать в заседаниях Евросовета и встречах профильных министров, в Европарламенте появились бы депутаты из Украины, но пока без права голоса.



Мерц подчеркнул, что продвижение Украины в ЕС должно проходить в соответствии с правилами блока и после внедрения реформ. "Украина — это часть Европы. В отдаленной перспективе она станет частью ЕС", — убежден он.

