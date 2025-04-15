Німеччина готова відправити Україні ракети Taurus, — майбутній канцлер Мерц

15 апреля 2025, 11:15

Водночас він наголосив: остаточне рішення буде ухвалене лише у координації з міжнародними союзниками.

За його словами, якщо Велика Британія, Франція та США вже постачають далекобійні ракети, то й Німеччина не залишатиметься осторонь.

Мерц також припустив, що ракети Taurus із дальністю понад 500 км можуть бути використані для ураження стратегічних об’єктів — зокрема таких, як Керченський міст.Чинний канцлер Олаф Шольц, натомість, досі виступає проти передачі Taurus, посилаючись на ризик ескалації. Мерц із цим не погоджується. Втім, реалізація цієї ініціативи значною мірою залежатиме від позиції його майбутніх партнерів по коаліції — Соціал-демократичної партії.