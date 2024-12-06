У Німеччині модернізують ракети TAURUS — DW

6 декабря 2024, 10:15

Канцлер ФРН Олаф Шольц, як і раніше, відмовляється поставляти ці далекобійні крилаті ракети Україні.

Але в самій Німеччині на TAURUS великі плани: якщо в 2024 році виробництво цієї зброї ледь не згорнули, то тепер ЗМІ повідомляють про підготовку двох великих держзамовлень.

Перше з них буде присвячене вдосконаленню більшої частини з приблизно 600 ракет TAURUS, які вже перебувають на озброєнні бундесверу. Передбачається, що після модернізації вони, зокрема, "навчаться" постійно летіти на низькій висоті і вражати ціль навіть за часткових збоїв у роботі супутникової системи GPS. Крім того, термін служби цих ракет збільшиться з 25 до 40-45 років.Друге заплановане держзамовлення, за даними Der Spiegel, передбачатиме виробництво для німецької армії 600 ракет нової модифікації, що отримала назву TAURUS Neo.