У Німеччині запропонували передати Україні крилаті ракети Taurus

Авіаційна дозвукова крилата ракета TAURUS KEPD являється аналогом британських Storm Shadow. Радіус дії — до 500 кілометрів.
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