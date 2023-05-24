24 мая 2023, 11:45

У Німеччині запропонували передати Україні крилаті ракети Taurus

Авіаційна дозвукова крилата ракета TAURUS KEPD являється аналогом британських Storm Shadow. Радіус дії — до 500 кілометрів.


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