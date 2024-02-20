Смерть Навального может подтолкнуть Германию к передаче Taurus Украине

20 февраля 2024, 12:45

Шольц опасается реакции РФ, если Украина нанесет удар по Крымскому мосту. Ведь Taurus имеет дальность 500 км и мощную боеголовку, пишет издание.



Глава комитета Бундестага по вопросам обороны заявила: "Правильный ответ – отправить сейчас все, что у нас есть, даже этот Taurus".