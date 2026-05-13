13 мая 2026, 14:15

Федоров заявил, что у Украины уже есть ракеты, похожие на TAURUS

Министр обороны Украины Михаил Федоров, комментируя актуальность поставок Украине немецких крылатых ракет TAURUS, отметил, что Киев всегда открыт к получению большего количества средств поражения, но на сегодняшний день уже имеет ракеты схожей дальности, пишет "Интерфакс-Украина".



"Если мы говорим о TAURUS, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на похожей дистанции и больше", — сказал он на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве.



Федоров добавил, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.



"Но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении. Мы все видели удары по рф на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо", — заявил глава Минобороны.

