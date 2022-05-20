Михаил Федоров вошел в рейтинг цифровых лидеров Европы POLITICO Tech 28.

Вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попал в шортлист и занял первое место в категории Rulebreakers.
Tech28 – новый рейтинг американского издания Politico, включающий 28 важнейших персон, стоящих за технологической революцией в Европе.
В этот список уже успели попасть Даниэль Эк (Spotify), Хелле Торнинг-Шмидт (Facebook), Патрик и Джон Коллисон (Stripe) и другие техреформаторы.
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