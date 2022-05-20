Михаил Федоров вошел в рейтинг цифровых лидеров Европы POLITICO Tech 28.

20 мая 2022, 9:45

Вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попал в шортлист и занял первое место в категории Rulebreakers.

Tech28 – новый рейтинг американского издания Politico, включающий 28 важнейших персон, стоящих за технологической революцией в Европе.В этот список уже успели попасть Даниэль Эк (Spotify), Хелле Торнинг-Шмидт (Facebook), Патрик и Джон Коллисон (Stripe) и другие техреформаторы.Подождите, еще немного, и "Дія" станет единственным приложением, которое будет вам нужно в телефоне.