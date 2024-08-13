13 августа 2024, 10:45

Федоров заявил, что на поле боя роботов будет больше, чем солдат

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Le Monde высказал мнение, что с дальнейшим развитием технологий на поле боя будет больше роботов, чем солдат.



На вопрос о самом значимом достижении министерства на поле боя Федоров назвал проект "Армия дронов". Эта инициатива создала конкурентный рынок, который резко увеличил производство беспилотников, отметил министр. По его словам, в 2023 году производство выросло в 120 раз, с нескольких тысяч единиц до более миллиона, и на горизонте ожидается еще больше. Рынок наземных роботизированных платформ и систем радиоэлектронной борьбы также быстро растет, как в тактическом, так и в стратегическом плане. Также растут достижения Украины в области искусственного интеллекта и производства боеприпасов для беспилотников, сказал Федоров.



Также он отметил, что на фронте развернуты тысячи беспилотников с дальностью действия от 40 до 60 км и что Украина имеет возможность отслеживать местоположение каждого беспилотника в режиме реального времени и определять, где они ведут разведку на линии фронта.



Федоров подчеркнул, что Украина активно ищет необходимые для ведения войны технологии и делает все возможное для стимулирования рынков и инициирования заказов и закупок этой продукции. В частности, в настоящее время проходят испытания роботов-собак, предназначенных для выполнения опасных задач, таких как осмотр российских окопов или обнаружение мин. С помощью платформы Brave1, инкубатора для высокотехнологичных военных проектов, созданного по образцу американского агентства DARPA, Украина содействует развитию научно-исследовательской экспертизы, позволяя выращивать и финансировать таланты.

