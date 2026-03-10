Минобороны внедряет автоматическую закупку дронов на основе данных с поля боя

10 марта 2026, 12:15

Глава Минобороны Михаил Федоров рассказал, что новая система позволит закупать только эффективные дроны, проверенные на фронте.

Как это будет работать:

Генштаб формирует перечень по техническим характеристикам – без указания конкретного производителя или модели БпЛА.

Рейтинг дронов определяется по данным из систем «єБали», DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.

Дрон, который не летает или не поражает цели, система просто не выберет.



Кроме того, Минобороны меняет подход к бюджету: 80% средств будут направлять на проверенные решения, а 20% – на инновации и тестирование новинок в боевых условиях.