Разработчики из Brave1 создали "украинский Mavic" — Федоров

5 декабря 2024, 9:15

Глава Минцифры сообщил, что с июня участники Brave1 работают над аналогом китайского дрона Mavic.

"Уже три таких украинских БПЛА соответствуют стандартам НАТО и работают на фронте — "Линза" и "Зум" от Frontline и "Шмавик" от "Реактивных дронов". Эти дроны адаптированы к реалиям войны, в них интегрированы системы связи, устойчивы к вражеской РЭБ, а также автоматическая посадка и режим "возвращения домой", — написал он.



Значительная часть компонентов — украинского производства.

"Защитники уже активно используют эти дроны на фронте и дают классный фидбек", — добавил Федоров.