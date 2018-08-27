Mavic представила дроны 2 Pro и 2 Zoom

DJI представила два новых квадрокоптера - Mavic 2 Pro, первый в мире дрон с интегрированной камерой Hasselblad и Mavic 2 Zoom, первый в мире складной потребительский беспилотник с возможностью оптического масштабирования.
Mavic 2 - самый продвинутый дрон из когда-либо созданных, лучшее что есть в мире для профессионалов, воздушных фотографов и видеографов. Взяв за основу знаковый для отрасли беспилотников складной дизайн самого популярного в мире Mavic Pro, Mavic 2 - это абсолютно новая мощная платформа с новыми камерами и стабилизаторами, расширенными интеллектуальными функциями, такими как Hyperlapse и ActiveTrack для более простой и динамичной съемки. Благодаря впечатляющему времени полета до 31 минуты и современной и более стабильной системе видеопередачи Mavic 2 обеспечивает комфортный полет для создания шедевральных снимков.
Основные особенности линейки продуктов Mavic 2:
DJI Mavic 2 Pro с камерой Hasselblad с матрицей CMOS 1”. Камера L1D-20c работает по уникальной технологии Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)6, позволяющей пользователям делать великолепные снимки с воздуха с разрешением в 20 мегапикселей и потрясающими цветами.
- Максимальный показатель ISO поднялся до невиданных ранее 12800.
- Цветовой профиль Dlog-M 10 бит
- Видео HDR
- Настраиваемая диафрагма
DJI Mavic 2 Zoom с камерой с 2-кратным оптическим зумом.
- На Mavic 2 Zoom установлена 1/2,3-дюймовая матрица с разрешением в 12 мегапикселей, оснащенная четырехкратным зумом, включая двукратный оптический зум (24 мм – 48 мм).
- Съемка на безопасном расстоянии.
- Более быстрый и точный фокус.
- Зум во время полета.
- Снимки сверхвысокого разрешения - 48 мегапикселей. При установке поля обзора на отметку 24 мм, камера фотографирует и совмещает девять снимков при помощи телеобъектива.
Обе модели стали лучше предшественников по всем параметрам:
- Увеличена передача видеосигнала 1080p на расстояние до 8 км
- Увеличено макс. время полета: до 31 мин
- Добавлены дополнительные датчики обнаружения препяствий (теперь во всех направлениях)
- Новые функции - hyperlapse, quickshot (с высоты)
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