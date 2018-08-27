Mavic представила дроны 2 Pro и 2 Zoom

27 августа 2018, 9:45

DJI представила два новых квадрокоптера - Mavic 2 Pro, первый в мире дрон с интегрированной камерой Hasselblad и Mavic 2 Zoom, первый в мире складнойпотребительский беспилотник с возможностью оптического масштабирования.Mavic 2 - самый продвинутый дрон из когда-либо созданных, лучшее что есть в мире для профессионалов, воздушных фотографов и видеографов. Взяв за основу знаковый для отрасли беспилотников складной дизайн самого популярного в мире Mavic Pro, Mavic 2 - это абсолютно новая мощная платформа с новыми камерами и стабилизаторами, расширенными интеллектуальными функциями, такими как Hyperlapse и ActiveTrack для более простой и динамичной съемки. Благодаря впечатляющему времени полета до 31 минуты и современной и более стабильной системе видеопередачи Mavic 2 обеспечивает комфортный полет для создания шедевральных снимков.Основные особенности линейки продуктов Mavic 2:DJI Mavic 2 Pro с камерой Hasselblad с матрицей CMOS 1”. Камера L1D-20c работает по уникальной технологии Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)6, позволяющей пользователям делать великолепные снимки с воздуха с разрешением в 20 мегапикселей и потрясающими цветами.- Максимальный показатель ISO поднялся до невиданных ранее 12800.- Цветовой профиль Dlog-M 10 бит- Видео HDR- Настраиваемая диафрагмаDJI Mavic 2 Zoom с камерой с 2-кратным оптическим зумом.- На Mavic 2 Zoom установлена 1/2,3-дюймовая матрица с разрешением в 12 мегапикселей, оснащенная четырехкратным зумом, включая двукратный оптический зум (24 мм – 48 мм).- Съемка на безопасном расстоянии.- Более быстрый и точный фокус.- Зум во время полета.- Снимки сверхвысокого разрешения - 48 мегапикселей. При установке поля обзора на отметку 24 мм, камера фотографирует и совмещает девять снимков при помощи телеобъектива.Обе модели стали лучше предшественников по всем параметрам:- Увеличена передача видеосигнала 1080p на расстояние до 8 км- Увеличено макс. время полета: до 31 мин- Добавлены дополнительные датчики обнаружения препяствий (теперь во всех направлениях)- Новые функции - hyperlapse, quickshot (с высоты)