MTI представила Украине экстремальный дрон-амфибию и сверхлегкий электросамокат

6 марта 2018, 9:15

Во время международной выставки EcodriveShow 2018, которая в эти выходные завершилась в Киеве, один из крупнейших украинских поставщиков в сфере IT товаров, Дивизион IT дистрибуции MTI, презентовал украинскому рынку новые высокотехнологичные дроны от компаний DJI и Swell Pro, а также показал новую линейку электросамокатов Hiper.



В марте Дивизион IT-дистрибуции MTI начал поставки в Украину портативного высокотехнологичного дрона Mavic Air от компании Dji. Этот аппарат признан самым маленьким коптером с функцией трехосной стабилизации камеры для получения четких снимков в самых экстремальных условиях. Mavic Air также способен снимать высококачественные UHD-видео в 4К со скоростью 30 кадров/с при 100 Мбит/с, монтировать сферические панорамы и видео в столь полюбившемся спортсменам-экстремалам slow-mode.



«Дрон обладает 8 Gb встроенной памяти, так что фото и видео можно хранить прямо на устройстве и скачивать через разъем USB. В сложенном виде Mavic Air немногим больше смартфона, а функция слежения за объектом вне зависимости от изменения скорости его передвижения делает этот дрон лучшим помощником для активного досуга», - рассказывает об особенностях квадрокоптера Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT дистрибуции MTI.



Еще одной моделью высокофункционального дрона, представленного в Украине компанией MTI, стал квадрокоптер Splash Drone 3 от Swell Pro. Эта модель имеет свою собственную 4K камеру со скоростью записи 25 кадров в секунду, стабилизированную спецдвигателем и улучшенную систему управления полетом.



По словам Сергея Яковлева Splash Drone 3 способен работать по технологии Payload Release и будет поставляться в двух модификациях – Auto и Fisherman. «В стандартную комплектацию коптера входит водонепроницаемая камера 4K и карданный подвес с 2 осями, а Fisherman поставляется с системой выпуска полезной нагрузки. Дрон также умеет садиться на воду для осуществления подводной съемки», - перечисляет преимущества гаджета коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.



Помимо квадрокоптеров, Дивизион IT-дистрибуции MTI представил украинским партнерам новую линейку электросамокатов Hiper, ранее никем официально не поставляемых в Украину.



В частности, модель HIPER SX50 отличается предельно легким весом - всего 6,5 кг при запасе хода в 15 км. А компактные габариты и сокращенное до 3 часов время зарядки делает модель безусловным лидером в сегменте городских электросамокатов, представленных на украинском рынке. Максимальная скорость данной модели составляет 25 км/ч, предельная нагрузка - 120 кг. Модель представлена в черном цвете.



Еще одна модель персонального электротранспорта, представленная на выставке Дивизионом IT-дистрибуции MTI, - электросамокат HIPER NX80. «По скоростным показателям гаджет значительно превосходит предыдущую модель – новый электросамокат может разогнаться до 38 км/ч. Запас хода этой модели также увеличен - до 20 км без подзарядки. В то же время вес HIPER NX80 составляет всего 14,5 кг», - подчеркивает Сергей Яковлев.



Модель представлена в черном цвете с 8-дюймовыми колесами.