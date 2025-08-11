Умер легендарный астронавт NASA и автор фразы "Хьюстон, у нас проблема"

11 августа 2025, 16:15

На 98-м году жизни скончался Джеймс Ловелл, который четырежды летал в космос, в том числе два раза к Луне.

В его честь назван кратер на обратной стороне спутника Земли, а он сам стал рекордсменом по дальности отдаления от планеты — более 400 000 км.



В 1970-м, во время миссии "Аполлон-13", взрыв кислородного бака едва не обернулся катастрофой. Экипаж застрял у Луны с минимальным запасом кислорода и воды. Фраза "Хьюстон, у нас проблема", переданная тогда на Землю, стала крылатым выражением, которым с тех пор описывают внезапные неприятности.