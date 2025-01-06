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6 января 2025, 12:45
Фантастические кадры явления "поцелуй Венеры и Луны" в Киеве
Редкий астрономический феномен, когда Венера максимально приблизилась к Луне.
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