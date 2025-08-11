Новий російський FPV-дрон "Чебурашка"

11 августа 2025, 16:45

Російський одноплатний FPV-дрон «Чебурашка», розроблений компанією «АВИРОН», позиціонується як високолокалізована система з інтегрованими основними модулями на одній платі.

Така конструкція спрощує виробництво та зменшує вагу, що критично для малих ударних платформ. Дрон оснащено пропелерами діаметром 10 дюймів, має розміри 365×205×50 мм і вантажопідйомність до 3,7 кг при польоті до 15 хвилин на крейсерській швидкості близько 80 км/год. Заявлена дальність управління сягає 35 км (залежно від рельєфу), що вказує на використання потужних імовірно малошумних каналів зв’язку. Радіомодуль «Пеппа» власної розробки підтримує частоти від 150 до 960 МГц, що дозволяє налаштовувати роботу під умови РЕБ.Система наведення комбінує п'єзодатчик та оптичний сенсор, які спрацьовують на дистанції 0,5–1 м від цілі. Вибуховий пристрій без механічних контактів з ціллю зменшує ризик передчасного підриву при перешкодах, але підвищує залежність від стабільності електроніки.Використання текстоліту для рами знижує вагу, але водночас зменшує міцність у разі механічних ушкоджень. Ступінь локалізації комплектуючих, за твердженням виробника, становить до 80%, проте оптика та відеопередавач залишаються імпортними, що створює вразливість у разі санкційного тиску.У загальному контексті «Чебурашка» ілюструє прагнення РФ до швидкої стандартизації та масового виробництва малих ударних БпЛА для фронтового застосування. Інтеграція всіх ключових систем на одну плату скорочує логістичний ланцюг, зменшує час збирання та здешевлює виробництво. Водночас висока залежність від якості локальних комплектуючих та обмежена стійкість до фізичних ушкоджень залишають апарат вразливим у тривалих або складних умовах бойового використання.