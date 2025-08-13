Російський двосередовищний дрон-амфібія - концепт

Представлений проєкт компанії «Русские Дроны» – це безпілотний апарат, здатний як літати, так і занурюватися під воду.
Технологія позиціонується як проста у використанні, без надлишкових інженерних рішень, і може управлятися лише однією людиною.
Розробка орієнтована на виконання пілотованого чи автономного візуального огляду підводних об’єктів та інфраструктури, а також на проведення розвідувальних дій під водою.
Заявлені особливості: зниження вартості у два рази порівняно з традиційними телеуправляємими підводними апаратами, здешевлення проведення обстежень (у 5 разів дешевше за роботу водолаза), занурення на глибину до 10 метрів, керування без кабелю через радіоканал, а також подвійне – цивільне і військове – призначення.
Хоча рівень готовності технології оцінюється лише як TRL-3 (рання стадія випробувань), у планах – адаптація конструкції під завдання галузевих замовників та виготовлення передсерійних зразків. Партнерами проєкту заявлені Фонд НТИ, Сколково, та кілька російських інноваційних структур.
З огляду на тенденції використання БПЛА подвійного призначення, подібні апарати потенційно можуть бути застосовані для прихованої берегової розвідки, інспекції портової інфраструктури, підводних об’єктів і навіть у сценаріях спеціальних операцій у прибережних зонах.