Російський двосередовищний дрон-амфібія - концепт

13 августа 2025, 9:15

Представлений проєкт компанії «Русские Дроны» – це безпілотний апарат, здатний як літати, так і занурюватися під воду.

Технологія позиціонується як проста у використанні, без надлишкових інженерних рішень, і може управлятися лише однією людиною.

Розробка орієнтована на виконання пілотованого чи автономного візуального огляду підводних об’єктів та інфраструктури, а також на проведення розвідувальних дій під водою.Заявлені особливості: зниження вартості у два рази порівняно з традиційними телеуправляємими підводними апаратами, здешевлення проведення обстежень (у 5 разів дешевше за роботу водолаза), занурення на глибину до 10 метрів, керування без кабелю через радіоканал, а також подвійне – цивільне і військове – призначення.Хоча рівень готовності технології оцінюється лише як TRL-3 (рання стадія випробувань), у планах – адаптація конструкції під завдання галузевих замовників та виготовлення передсерійних зразків. Партнерами проєкту заявлені Фонд НТИ, Сколково, та кілька російських інноваційних структур.З огляду на тенденції використання БПЛА подвійного призначення, подібні апарати потенційно можуть бути застосовані для прихованої берегової розвідки, інспекції портової інфраструктури, підводних об’єктів і навіть у сценаріях спеціальних операцій у прибережних зонах.