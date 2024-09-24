24 сентября 2024, 8:45

У США представлений безпілотний морський апарат Swift Sea Stalker (S3)

Його планує закупити Пентагон.

Як озброєння апарат може нести на борту чотири керовані ракети АGM-179, дальність застосування яких досягає 8 км.


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