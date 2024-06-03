Українці за чотири роки сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярди

3 июня 2024, 12:45

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху поліцейські винесли понад 10 млн постанов: із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

За словами заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, на сьогодні 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте, за чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.