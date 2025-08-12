У Резерв+ з'явилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою

12 августа 2025, 13:15

Для цього у розділі "Штрафи онлайн" подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути її та надіслати постанову.

Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+.