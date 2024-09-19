"Укрпочта" разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК

19 сентября 2024, 9:45

При этом, на кого именно формировать повестки, выбирали не в местных ТЦК. Повестки сгенерированны Реестром военнообязанных.



На явку в ТЦК предоставляется 14 дней. Такая повестка считается врученной в случае, даже если человек отказался получить повестку или же отсутствует по месту регистрации.