На Волині повістки вже надсилають поштою, - ТЦК та СП

14 августа 2024, 8:45

Пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук заявила: "Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації".

Речниця заявила, що належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання."Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", - додала вона.