4 апреля 2023, 15:15

Будут ли в Украине вручать повестки через мессенджеры?

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что это технически невозможно рассылать повестки через Viber или Telegram.



"Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", – сказал он.

