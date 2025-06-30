Украинцы больше не будут получать рекламные и спам-звонки

30 июня 2025, 12:15

Кабмин утвердил новые правила предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Теперь операторы смогут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.Среди других изменений:

В личном кабинете пользователя можно просмотреть все расходы и отключить услуги без запроса к оператору.

Скорость интернета должна быть прописана в сделке. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 – это нарушение.

Пользователи в зоне боевых действий не потеряют связь из-за неоплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокироваться за неуплату.