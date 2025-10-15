Украинцы могут самостоятельно блокировать спам-звонки

15 октября 2025, 9:15

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществлялся звонок:



Vodafone – в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar – в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;

LifeCell – в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Также можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.Спам-звонки – это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.