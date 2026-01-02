В 2026 году Украина может рассчитывать на весомое усиление Воздушных сил

2 января 2026, 17:15

Как отмечает Defense Express, в этом году арсенал Украины могут пополнить:



▪️Gripen. Именно в 2026 году Украина рассчитывает получить старые образцы шведских истребителей — до 14 единиц Gripen C/D;

▪️Saab 340 AEW&C. Если в 2025 году этот самолет не появился в Украине, то в 2026-м это наверняка произойдет. Тем более что передача может быть синхронизирована с получением истребителей Gripen, которые изначально совместимы со шведским ДРЛО;



▪️ЗРК SAMP/T NG. Франция объявила о намерении вооружить Украину сразу восемью новыми ЗРК SAMP/T NG. Первый такой комплекс должен прибыть в Украину в 2026 году;



▪️баллистические ракеты FP-7 и FP-9. В 2026 году силы обороны Украины должны усилиться и новинками от отечественного ОПК. Хотя украинские компании стараются не афишировать разработки, компания Fire Point решила анонсировать появление баллистической ракеты;



▪️крылатые ракеты ERAM от США. В 2026 году Украина должна получить еще два образца дальнобойного вооружения — крылатые ракеты, созданные в рамках проекта ERAM. Разрешение на закупку 3350 таких ракет было выдано в августе 2025 года. Эти ракеты относятся к классу 500-фунтовых (227 кг) авиационных боеприпасов и имеют дальность до 400 км.