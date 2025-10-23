Украина закупит до 159 шведских истребителей Gripen

23 октября 2025, 9:15

Президент Украины Зеленский и премьер Швеции Кристерссон подписали соглашение о намерениях поставок Украине шведских истребители Gripen.

«Около 120-150 истребителей Gripen серии E, сейчас начинают производиться. Это позволит создать очень серьезные Воздушные силы Украины. Это начало долгого пути на 10-15 лет», - заявил на пресс-конференции шведский дипломат.



«Сегодня есть такой первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen. Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит получить нам не менее 100 таких самолетов», - отметил в свою очередь Зеленский.