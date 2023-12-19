Швеция и Дания поставят Украине дополнительные БМП CV90

19 декабря 2023, 14:15

Министры обороны Швеции и Дании подписали совместное письмо о намерениях оказать Украине поддержку в области боевых машин, сообщает пресс-служба шведского правительства.

Первоначально Копенгаген внесет финансовый вклад в размере 1,8 млрд датских крон (около 263,6 млн долларов), а Стокгольм поддержит закупки в рамках соглашения, подписанного между Шведским управлением оборонной техники (FMV) и Украиной в июле 2023.«CV90 были и остаются важным дополнением к обороне Украины с тех пор, как Швеция передала 50 машин в начале этого года», – заявил Министр обороны Швеции Пол Йонсон.Особо отмечено, что шведские БМП высоко оценили в Украине. Они отлично себя зарекомендовали на поле боя.