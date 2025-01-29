Дания инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию

29 января 2025, 13:45

Министерство обороны Дании сообщило, что правительство и ведущие политические партии страны объявили о договоренности увеличить инвестиции в оборону в Арктике и Северной Атлантике.

Датское Министерство обороны сообщило, что включает инициатива. Вот некоторые пункты:



▪️три новых арктических корабля, которые смогут более эффективно и гибко решать задачи в Гренландии и доставлять вертолеты и дроны;



▪️два дрона дальнего действия, которые могут контролировать большие территории на больших расстояниях и получать детальные изображения;



▪️усиление ситуационной и разведывательной картины, выявление и контроль активности в Арктике и Северной Атлантике с помощью спутников и наземных датчиков.



Предполагается, что позднее в 2025 году будет заключено еще одно соглашение с упором на усиление сдерживания и обороны в регионе.