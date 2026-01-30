США и Дания начали переговоры по соглашению о Гренландии

30 января 2026, 12:15

Американские и датские высокопоставленные чиновники встретились, чтобы обсудить пути решения проблемы безопасности в Арктике, «волнующие США, при этом соблюдая красные линии Дании», - приводит слова пресс-секретаря посольства Королевства в Вашингтоне издание Bloomberg. Переговоры начались после того, как на прошлой неделе Трамп объявил о «рамках будущего соглашения», в котором он пообещал воздержаться от силового захвата острова и введения пошлин в отношении европейских стран, выступающих против его попыток получить Гренландию.

Датские официальные лица заявили, что готовы к переговорам и пересмотру сотрудничества с США по Гренландии, если при этом не будут подниматься вопросы о суверенитете острова. Вашингтон же хочет пересмотреть соглашение с целью снятия любых ограничений на военное присутствие на острове.Первоначальное соглашение, подписанное в 1951 г. и измененное в 2004 г., гласит, что США должны «консультироваться с Данией и Гренландией и информировать их» до внесения «каких-либо существенных изменений в военные операции или объекты США в Гренландии».