Французские военнослужащие присоединятся к миссии в Гренландии

Французские военнослужащие примут участие в европейской военной миссии в Гренландии вместе с другими европейскими странами.
Об этом сообщает La Depeche, со ссылкой на французскую армию, которая не предоставила дополнительных подробностей.
Ранее Швеция и Германия объявили о направлении части военнослужащих на остров в рамках разведывательной миссии «с целью возможного военного участия в поддержке Дании в обеспечении безопасности в регионе».
14 января глава МИД Франции Барро заявил, что 6 февраля Париж откроет консульство в Гренландии на фоне намерения президента США Трампа взять под контроль остров.