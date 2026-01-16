Французские военнослужащие присоединятся к миссии в Гренландии

16 января 2026, 14:45

Французские военнослужащие примут участие в европейской военной миссии в Гренландии вместе с другими европейскими странами.

Об этом сообщает La Depeche, со ссылкой на французскую армию, которая не предоставила дополнительных подробностей.Ранее Швеция и Германия объявили о направлении части военнослужащих на остров в рамках разведывательной миссии «с целью возможного военного участия в поддержке Дании в обеспечении безопасности в регионе».14 января глава МИД Франции Барро заявил, что 6 февраля Париж откроет консульство в Гренландии на фоне намерения президента США Трампа взять под контроль остров.