ЕС профинансирует ремонт трубопровода "Дружба"

18 марта 2026, 8:15

Украина приняла предложение Евросоюза о технической поддержке и финансировании ремонта нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате российского удара 27 января.

«ЕС вел "интенсивные обсуждения" с Украиной и государствами-членами, чтобы восстановить поставки нефти в Венгрию и Словакию, прерванные после удара по инфраструктуре», - говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и председателя Евросовета Кошты.При этом в Брюсселе отмечают, что параллельно продолжается работа над альтернативными маршрутами поставок. «Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами над альтернативными маршрутами для транзита не российской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы», - отмечается в заявлении.