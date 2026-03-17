ЕС ввел санкции против китайских и иранской организаций за кибератаки

17 марта 2026, 8:15

Совет Евросоюза принял ограничительные меры в отношении трех организаций и двух физических лиц, ответственных за кибератаки против государств-членов ЕС и партнеров Союза.

В санкционный список вошли:▪️ Китайская компания Integrity Technology Group, связанная со взломом более 65.000 устройств в шести странах ЕС;▪️ Китайская Anxun Information Technology, предоставлявшая хакерские услуги, направленные против критической инфраструктуры и государственных систем;▪️ Иранская компания Emennet Pasargad, незаконно получившая доступ к базе данных французских подписчиков для продажи в даркнете.Кроме того, под санкции попали 2 гражданина Китая - соучредители компании, которых власти Евросоюза считают ответственными за кибератаки против стран ЕС.