ЕС ввел санкции против китайских и иранской организаций за кибератаки

Совет Евросоюза принял ограничительные меры в отношении трех организаций и двух физических лиц, ответственных за кибератаки против государств-членов ЕС и партнеров Союза.
В санкционный список вошли:
▪️ Китайская компания Integrity Technology Group, связанная со взломом более 65.000 устройств в шести странах ЕС;
▪️ Китайская Anxun Information Technology, предоставлявшая хакерские услуги, направленные против критической инфраструктуры и государственных систем;
▪️ Иранская компания Emennet Pasargad, незаконно получившая доступ к базе данных французских подписчиков для продажи в даркнете.
Кроме того, под санкции попали 2 гражданина Китая - соучредители компании, которых власти Евросоюза считают ответственными за кибератаки против стран ЕС.