Когда боевые действия в Украине прекратятся, в Европе может произойти раскол

28 ноября 2025, 10:45

Война сплотила Евросоюз: члены ЕС предоставили убежище украинцам, выделили оружие и деньги, а также ввели 20 раундов санкций против России.

Но это единство (за исключением Венгрии) вряд ли сохранится после наступления мира.

Прекращение огня создаст новые линии раскола в ЕС:▪️Страны Восточной Европы (Балтия, Польша, Финляндия) опасаются, что мир освободит ресурсы РФ для новой агрессии против них. Они будут настаивать на строгой изоляции России.▪️Страны Западной Европы будут стремиться к нормализации, ставя под вопрос необходимость тратить большие средства на оборону и рассматривая возможность возобновления коммерческих связей с РФ (например, по газу).▪️Обсуждаемый план мира, разработанный США и РФ за спиной Европы, предполагает отмену санкций и возвращение россии в G8, что усилит внутренний раскол.▪️Возникнут вопросы о возвращении беженцев и о том, кто будет платить за восстановление. План США может потребовать долю российских активов, замороженных в ЕС (более €100 млрд). Также возникнут сомнения, стоит ли сохранять курс Украины на вступление в ЕС в мирное время.▪️С окончанием войны исчезнет необходимость "проглатывать гордость" перед президентом США Трампом. Европейцы могут решить, что время лести прошло, и возобновятся дебаты о "стратегической автономии" и зависимости от гарантий безопасности США.