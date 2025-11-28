Когда боевые действия в Украине прекратятся, в Европе может произойти раскол

Война сплотила Евросоюз: члены ЕС предоставили убежище украинцам, выделили оружие и деньги, а также ввели 20 раундов санкций против России.
Но это единство (за исключением Венгрии) вряд ли сохранится после наступления мира.
Прекращение огня создаст новые линии раскола в ЕС:
▪️Страны Восточной Европы (Балтия, Польша, Финляндия) опасаются, что мир освободит ресурсы РФ для новой агрессии против них. Они будут настаивать на строгой изоляции России.
▪️Страны Западной Европы будут стремиться к нормализации, ставя под вопрос необходимость тратить большие средства на оборону и рассматривая возможность возобновления коммерческих связей с РФ (например, по газу).
▪️Обсуждаемый план мира, разработанный США и РФ за спиной Европы, предполагает отмену санкций и возвращение россии в G8, что усилит внутренний раскол.
▪️Возникнут вопросы о возвращении беженцев и о том, кто будет платить за восстановление. План США может потребовать долю российских активов, замороженных в ЕС (более €100 млрд). Также возникнут сомнения, стоит ли сохранять курс Украины на вступление в ЕС в мирное время.
▪️С окончанием войны исчезнет необходимость "проглатывать гордость" перед президентом США Трампом. Европейцы могут решить, что время лести прошло, и возобновятся дебаты о "стратегической автономии" и зависимости от гарантий безопасности США.