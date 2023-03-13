США и ЕС обещают поддерживать Украину в войне и дальше

13 марта 2023, 16:15

США и ЕС обещают поддерживать Украину в войне против РФ "столько, сколько потребуется".

"Соединенные Штаты и Европейский Союз занимают твердую и общую позицию против незаконной, неоправданной и неспровоцированной войны России против Украины. Мы совместно с широкой коалицией партнеров ввели быстрые и масштабные санкции, которые уменьшают доходы России, используемые для финансирования ее войны и военно-промышленной базы", - отмечают лидеры США и Еврокомиссии.Отдельно они отмечают необходимость уменьшения зависимости от российских энергоресурсов для укрепления энергетической безопасности Европы и мира.