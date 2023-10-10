Если Украина проиграет в войне, это будет конец Европы - Кулеба

10 октября 2023, 9:45

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что ЕС будет поддерживать Украину, поскольку ее победа в войне против россии, - в интересах Евросоюза.



"Нарратив такой: если это продлится долго, мы все равно будем с вами столько, сколько нужно для вашей победы. Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это - экзистенциальная война. Европейцы понимают: это о них тоже. Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", - сказал он в интервью украинскому Forbes.