31 марта 2026, 11:45

ЕС готовит пять сценариев на случай победы Орбана

Страны ЕС выдвигают несколько идей, чтобы помешать премьеру Венгрии - а в некоторых случаях и любому другому проблемному лидеру - дестабилизировать работу блока.

Об этом пишет Politico.

Ниже представлены некоторые из вариантов, которые обсуждаются в случае победы Орбана на выборах 12 апреля:

Изменение порядка голосования в ЕС. Одним из вариантов является расширение использования голосования квалифицированным большинством на чувствительные сферы, которые в настоящее время требуют единогласия всех участников.

Создание новых групп. В ЕС подумывают над созданием различных групп, в которые будут входить разные страны Евросоюза и будут решать собственные задачи без участия Венгрии. 

Ужесточение контроля и финансового давления. Другой вариант - более жесткие меры принуждения, такие как удержание денежных средств, выделяемых ЕС.
 
Заморозка права голоса. Европарламент может задействовать статью 7 договоров ЕС, которая позволяет приостанавливать право голоса государства-члена в случае нарушения им ценностей блока. 

Исключение из ЕС. Самый нереалистичный из вариантов, однако такой сценарий также обсуждался. 
