ЕС готовит пять сценариев на случай победы Орбана

31 марта 2026, 11:45

Страны ЕС выдвигают несколько идей, чтобы помешать премьеру Венгрии - а в некоторых случаях и любому другому проблемному лидеру - дестабилизировать работу блока.

Об этом пишет Politico.Ниже представлены некоторые из вариантов, которые обсуждаются в случае победы Орбана на выборах 12 апреля:Изменение порядка голосования в ЕС. Одним из вариантов является расширение использования голосования квалифицированным большинством на чувствительные сферы, которые в настоящее время требуют единогласия всех участников.Создание новых групп. В ЕС подумывают над созданием различных групп, в которые будут входить разные страны Евросоюза и будут решать собственные задачи без участия Венгрии.Ужесточение контроля и финансового давления. Другой вариант - более жесткие меры принуждения, такие как удержание денежных средств, выделяемых ЕС.Заморозка права голоса. Европарламент может задействовать статью 7 договоров ЕС, которая позволяет приостанавливать право голоса государства-члена в случае нарушения им ценностей блока.Исключение из ЕС. Самый нереалистичный из вариантов, однако такой сценарий также обсуждался.