Депутатам ЕС для поездки в Венгрию предлагали антишпионские чехлы для телефонов

Членам Европейского парламента были предложены специальные чехлы для защиты цифровых устройств от шпионажа и взлома во время визита в Венгрию на этой неделе.
Один из депутатов рассказал изданию, что им предложили сумки Фарадея — специальные сумки с металлическим покрытием, блокирующие электромагнитные сигналы, — а также посоветовали быть осторожнее при использовании местных сетей Wi-Fi или зарядных станций.
Венгрию уже критиковали за использование шпионских программ. Специальный комитет парламента по расследованию использования шпионских программ (PEGA) в 2023 году провел расследование после того, как стало известно, что в стране против оппозиционных деятелей, журналистов и представителей гражданского общества использовалось программное обеспечение для взлома.
Венгрия также оказалась под пристальным вниманием ЕС после того, как в конце прошлого года бельгийские и венгерские СМИ сообщили, что ее разведывательная служба шпионила за чиновниками ЕС, посещавшими страну в 2015-2017 годах, обыскивая их гостиничные номера и записывая их телефонные разговоры. Венгерское правительство отвергло эти обвинения.
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