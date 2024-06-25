25 июня 2024, 8:45

ЕС одобрил выделение Украине первых €1,4 млрд доходов от активов РФ

Блоку удалось обойти венгерское вето.



План использования средств был одобрен сегодня на встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС в Люксембурге, сообщило AFP.



"1,4 млрд будут доступны в течение следующего месяца, а еще 1 млрд — к концу года", — сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.



Как отметил Euractiv, до сегодняшнего дня Венгрия блокировала утверждение плана, поэтому ЕС нашел законный способ обойти венгерское вето. Боррель объяснил, что поскольку Венгрия воздержалась при голосовании о предварительной договоренности по этой мере, то теперь "она не должна участвовать в реализации [проекта]".



Журналисты отметили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто воздержался от комментарий перед встречей, однако он опубликовал сообщение в Facebook, в котором указал, что "дополнительные миллиарды [были выделены] Украине — на этот раз за счет нарушения европейских правил и исключения Венгрии".



Euractiv сообщил, что теперь дипломаты ЕС ведут дискуссии, можно ли повторить этот шаг в будущем.

