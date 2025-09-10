Правительство Польши одобрило новый законопроект о помощи украинцам

10 сентября 2025, 13:15

Совет Министров Польши одобрил новый законопроект, направленный на поддержку иностранных граждан, в том числе украинцев.

Этот шаг стал ответом на вето президента Навроцкого на предыдущую версию закона, регулирующего вопросы временной защиты украинцев в Польше.Как сообщил глава МВД и администрации Кервинский, новый законопроект включает в себя регулирование выплат для иностранных граждан, находящихся на территории Польши, в рамках программ «800+», «Добрый старт» и «Активные родители». Эти выплаты будут зависеть от профессиональной активности получателей.