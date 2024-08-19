В Израиле министрам запретят пользоваться TikTok

19 августа 2024, 11:15

В Израиле министрам и их сотрудникам будет запрещено устанавливать на государственные телефоны приложения, находящиеся под контролем иностранных государств.

В первую очередь, это касается популярной социальной сети TikTok. Соответствующий законопроект был внесен депутатом Кнессета от партии "Государственный лагерь". Законопроект получил широкую поддержку как среди членов коалиции, так и в рядах оппозиции. По словам депутата, целью запрета является предотвращение возможных утечек данных с государственных устройств. В числе стран, которым может быть передана информация, она назвала Китай, Россию и Иран.