31 октября 2025, 10:45

Китай и США согласовали сделку о TikTok — Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 30 октября, что Китай и США завершили согласование сделки о продаже приложения TikTok американским инвесторам, пишет Reuters.



"В Куала-Лумпуре мы завершили согласование соглашения с TikTok, получив одобрение Китая, и я ожидаю, что это произойдет в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец увидим решение по этому вопросу", — сказал он.

