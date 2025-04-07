7 апреля 2025, 8:45

Минфин США рассчитывает на доходы от новых пошлин до $600 млрд в год — WSJ

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от $300 млрд до $600 млрд в год.



«У нас будет существенный доход от пошлин в начале», — сказал он.



Бессент добавил, что со временем доходы от пошлин должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства в США, что принесет новые доходы американской экономике и рабочие места американским гражданам.



Однако, американцы со средней годовой зарплатой почти $54 тыс. или $4500 в месяц едва ли выстроятся в очередь за скромной оплатой, которую крупные компании предлагают сотрудникам, размещая производство в менее богатых странах. Не составят американцы конкуренцию и мигрантам, которых администрация Трампа решила выгнать из страны.



Никто не отменял и элементарные экономические истины. Пошлина – это налог, который всегда закладывается в цену, а цену всегда платит покупатель. Если пошлины выше, то и цены выше, а выше цены – беднее люди, и, соответственно, покупают они меньше. А спад потребления, как не крути, это спад экономики.

