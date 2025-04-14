США ежедневно получают от новых пошлин до $3 млрд дохода

14 апреля 2025, 8:15

«Ситуация вокруг пошлин в очень хорошем состоянии. Инфляция снижается. У американцев больше денег, у страны больше денег. Последние пару недель мы получаем $2-3 млрд в день», - заявил президент США Трамп.