11 марта 2025, 10:15

Фондовый рынок США потерял $4 трлн из-за пошлин Трампа

Как пишет Reuters, пошлины президента США Дональда Трампа напугали инвесторов, а страхи перед экономическим спадом привели к распродаже фондового рынка.



Действия Трампа усилили неопределенность для бизнеса, потребителей и инвесторов. В особенности на это повлияли пошлины против основных торговых партнеров США, таких как Канада, Мексика и Китай.



В понедельник падение фондового рынка усилилось. Индекс S&P 500 упал на 2,7%, что стало самым большим дневным падением за год. Индекс Nasdaq Composite упал на 4%, что стало самым большим однодневным снижением с сентября 2022 года.



В понедельник индекс S&P 500 закрылся на 8,6% ниже рекордного максимума 19 февраля, потеряв с тех пор более $4 трлн рыночной стоимости. Индекс Nasdaq, который является одним из самых высокотехнологичных, в четверг упал более чем на 10% по сравнению с декабрьским максимумом.

