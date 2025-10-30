Nvidia стала первой в мире компанией стоимостью $5 трлн

30 октября 2025, 8:15

Акции производителя чипов выросли на 5%, прибавив более $200 млрд к рыночной капитализации, после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его компания уже получила заказов на свои чипы ИИ на полтриллиона долларов на следующие пять кварталов, пишет Financial Times.

Кроме того, президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует обсудить чип Blackwell от Nvidia с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече, которая состоится на этой неделе, что повышает вероятность того, что Nvidia сможет восстановить доступ к китайскому рынку для своей продукции: последнее поколение графических процессоров Nvidia в настоящее время недоступно в Китае из-за экспортного контроля США.



В итоге рыночная капитализация Nvidia поднялась до $5,04 трлн.



Относительно недавно, в июле этого года, Nvidia стала (https://t.me/dmytrogordon_official/105142) первой компанией с рыночной капитализацией в $4 трлн. То есть за три месяца она выросла на $1 трлн. В целом акции Nvidia выросли примерно на 90% только за последние шесть месяцев, и сейчас компания стоит больше, чем главные фондовые индексы Германии, Франции и Италии вместе взятые.





