Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30ХХ демонстрируют самый большой рост

3 сентября 2020, 12:45

NVIDIA представила графические процессоры серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, которые демонстрируют самый большой в истории GeForce отрыв в производительности от предыдущего поколения.Задавая новые стандарты производительности, графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 до двух раз мощнее и в 1.9 раза энергоэффективнее предыдущего поколения на базе архитектуры Turing. Представленные графические процессоры обладают преимуществами второго поколения NVIDIA RTX — самой мощной в мире игровой платформы для ПК — и обеспечивают беспрецедентный уровень производительности в операциях трассировки лучей в реальном времени и гейминге с применением ИИ.

30-ая серия RTX была представлена во время виртуального мероприятия учредителем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Он также объявил о появлении в популярнейшей игре Fortnite четырех эффектов на базе алгоритмов трассировки лучей в реальном времени для создания еще более захватывающего игрового процесса: отражений, теней, глобального освещения и фонового затенения .Дженсен Хуанг представил и новые мощные инструменты для геймеров, включая NVIDIA Reflex для улучшения скорости реакции в соревновательных играх, Omniverse Machinima для сторителлинга на базе ресурсов видеоигр с использованием графических движков в реальном времени и NVIDIA Broadcast, который с помощью ИИ превращает любую комнату в настоящую студию для трансляций.«Сегодняшний выход графических процессоров NVIDIA Ampere – это огромный шаг вперед, - говорит Дженсен. – Серия RTX 30, на создание которой ушли тысячи инженерных часов, обеспечивает самый большой отрыв в производительности от предыдущего поколения в истории GeForce. Графические процессоры NVIDIA RTX сочетают программируемые шейдеры, трассировку лучей и ИИ, позволяя разработчикам создавать кардинально новые миры. Через двадцать лет мы оглянемся и увидим, что будущее игр началось именно здесь».