Palit анонсирует графические карты серий GeForce RTX 3050 Dual и StormX

5 января 2022, 10:45

Palit Microsystems Ltd, авторизованный партнер NVIDIA в области видеокарт, анонсирует графические карты серий GeForce RTX 3050 Dual и StormX.





GeForce RTX 3050 обеспечивает производительность и эффективность архитектуры NVIDIA Ampere большему количеству геймеров, чем когда-либо прежде, и является первым графическим процессором для настольных ПК 50 серии, который поддерживает новейшие игры с трассировкой лучей со скоростью более 60 кадров в секунду. RTX 3050 оснащен ядрами RT 2-го поколения для трассировки лучей и тензорными ядрами 3-го поколения для DLSS и AI. Трассировка лучей - это новый стандарт в играх, и RTX 3050 делает его более доступным, чем когда-либо прежде.



Серия Palit GeForce RTX 3050 Dual оснащена двумя большими 90 мм вентиляторами для эффективного охлаждения и имеет большую площадь отверстий на задней панели для оптимальной вентиляции. Настраиваемая RGB-подсветка на боковой стороне видеокарт позволит геймерам насладиться минималистскими световыми эффектами.





Компактная, но мощная серия StormX также представлена в линейке Palit GeForce RTX 3050. Невероятно маленький корпус вмещает в себя мощь полноразмерной видеокарты. Имея длину всего 17 см, Palit StormX идеально подходит для систем небольшого форм-фактора. Геймеры могут на 100% ощутить производительность полноразмерной видеокарты, сэкономив место и наслаждаясь портативностью.

