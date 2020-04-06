Palit представляет новые видеокарты на базе Turing – GTX 1650 GamingPro GDDR6

6 апреля 2020, 11:45

Palit представляет видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing серии GamingPro, дополняющие линейку GeForce GTX 1650 - GP OC, GP, KalmX, StormX OC, StormX.

Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 серии GamingPro с революционной графической производительностью отмеченной наградами архитектуры NVIDIA Turing дебютируют с 4GB видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Gbps с 128-bit интерфейсом. Серия Palit GeForce GTX 1650 GP оснащена 6-контактным разъемом питания, который позволяет повысить производительность в среднем на 10% по сравнению с GTX 1650 GDDR5 в последних играх.



Новая конструкция системы охлаждения серии GeForce GTX 1650 GP GDDR6 поддерживает технологию 0db Tech с включением вентиляторов при температуре графического процессора свыше 60℃. Видеокарты бесшумны в мультимедийных приложениях, при обычном использовании и даже в условиях легкой игровой нагрузки. Серия Palit GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 также идеально подходит для компактных mini-ITX корпусов.

Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 GP, KalmX и StormX удовлетворяют потребности разных пользователей.

GamingPro (GDDR6) с двумя вентиляторами с технологией 0 dB c 2 DisplayPort +1 HDMI и 6-pin разъёмом дополнительного питания.

KalmX (GDDR5) с пассивным охлаждением с 2 DisplayPort +1 HDMI.

StormX (GDDR5) с одним вентиляторам и с 1 DVI +1 HDMI.