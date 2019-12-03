PALIT GeForce GTX 1650 SUPER на архитектуре NVIDIA Turing - уже в продаже

3 декабря 2019, 9:45

Компания Palit Microsystems, производитель видеокарт, сообщает о начале продаж видеокарт серии GTX 1650 SUPER, базирующихся на основе революционной архитектуры NVIDIA Turing, отмеченной многочисленными наградами.



Серия GeForce GTX 1650 SUPE оснащается сверхбыстрой памятью GDDR6, которая на 50% быстрее, чем у стандартной GTX 1650, и в 2 раза быстрее, чем у GTX 1050 предыдущего поколения. Все это позволяет обеспечить новые преимущества в производительности для любителей компьютерных игр.

Серия GTX 1650 SUPER от компании Palit включает в себя две видеокарты – PALIT GTX 1650 SUPER StormX и PALIT GTX 1650 SUPER StormX OC. Серия StormX спроектирована в форм-факторе mini-ITX, который идеально подходит для использования в небольших корпусах. Применение 10 см вентилятора обеспечивает эффективное охлаждение за счет создания мощного воздушного потока с высоким давлением воздуха при комфортном уровне шума.



В PALIT GTX 1650 SUPER StormX используются сборки DrMOS, которые обеспечивают эффективность подсистемы питания при низком уровне шума и уменьшении тепловыделения.



Пришло время апгрейда вашего ПК для повышения производительности, которая будет востребована не только в современных популярных играх, но и в более требовательных будущих игровых приложениях!





Продажи Palit GeForce GTX 1650 SUPER уже начались.

Спецификация Palit GeForce GTX 1650 SUPER



Память 4GB,12 Гбит/с GDDR6

StormX OC: частота графического процессора с ускорением: 1770 МГц

StormX: частота графического процессора с ускорением: 1725 MГц

10 см вентилятор, поддержка форм-фактора mini-ITX

Интерфейсы: DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0b / DVI

Технология DrMOS